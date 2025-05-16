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12:34, 16 мая 2025Экономика

Продажи мотоциклов в России взлетели

«Автостат»: В первом квартале продажи мотоциклов в России выросли в 1,5 раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На фоне резкого повышения цен на автомобили продажи новых мотоциклов в России взлетели в первом квартале 2025 года в полтора раза, до 5,23 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» пишет «Коммерсантъ».

Лидером на рынке стал бренд Regulmoto (дистрибутор мотоциклов китайского производства), продажи которого выросли на 57 процентов, до 909 единиц. На втором месте идет российский Racer (плюс 15 процентов, до 376 единиц), а не третьем — китайский Motoland (плюс 75 процентов, 362 мотоцикла).

Также в пятерку вошли китайские Kayo и Voge, больше ни одна марка не преодолела отмету в 300 единиц. Из конкретных моделей самыми популярной оказалась Motoland XF300, за которой идут Racer RC300, Regulmoto Sport, Ataki Carrera и Zontes ZT350-T.

В общей сложности доля китайских мотоциклов на рынке выросла, по данным «Авито Авто», до 86 процентов. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что ценник мотоцикла китайского производства начинается от 350 тысячи рублей, в то время как у итальянских, немецких и австрийских марок речь идет о 700 тысячах. Средняя цена мотоциклов с пробегом, указывают в «Авито Авто», составляет 170 тысяч рублей.

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По его мнению, недорогие мотоциклы для многих покупателей становятся заменой недоступных автомобилей. Глава направления «Авилон мото» Станислав Карбачинский согласен с таким выводом.

В то же время руководитель направления «Рольф мото» Илья Привезенцев считает, что основным фактором стало изменение восприятие мотоцикла, в которое входит и свобода передвижения, и мобильность, и «эмоциональная компонента». Глава категории «Мототехника» в «Авито Авто» Илья Зарембо напомнил, что на мотоцикле удобнее объезжать пробки, а кроме того, его покупка означает включение в мотосообщества, то есть привносит с собой стиль жизни.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца продажи легковых автомобилей в России сократились на 26 процентов в годовом выражении, до 346, 4 тысячи единиц.

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