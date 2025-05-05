В России обрушились продажи некоторых автомобилей

Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ упали почти на 30 процентов

За четыре месяца 2025 года в России продали 404 016 новых автомобилей. Об этом сообщил Минпромторг.

Достигнутый результат оказался на 27 процентов ниже того, что зафиксировали по итогам аналогичного периода прошлого года, когда реализовали 552 763 таких транспортных средства. Рынок новых российских автомобилей министерство оценило в 219 тысяч, что на девять процентов ниже показателей января-апреля 2024 года.

Что касается объема рынка в сегменте легковых автомобилей, то он составил 346 388 штук (минус 26 процентов к аналогичному периоду прошлого года). Кроме того, было продано 34 037 легких коммерческих автомобилей (минус 16 процентов), 20 038 грузовых автомобилей (минус 49 процентов) и 3553 автобуса (минус 54 процента).

Ранее сообщалось, что по итогам I квартала 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей премиум-класса в России сократились в два раза, если сравнивать с тем же периодом 2024 года.