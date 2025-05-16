Мужчина с флагом Украины требовал убить премьера Словакии Фицо

В Словакии мужчину с флагом Украины обвинили в призывах к убийству Фицо

Полиция Словакии предъявила обвинение мужчине, который, обернувшись во флаг Украины и держа в руках топор, призывал к убийству премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Доказательством того, что полиция принимает меры, является обвинение этого человека в подстрекательстве. За такой же проступок обвинение было предъявлено еще одному человеку, что подтверждает нулевую терпимость в отношении проявлений ненависти», — написал Шутай-Эшток.

Отмечается, что на опубликованном видео мужчина с флагом Украины и топором заявил, что в гроб Фицо «забит последний гвоздь».

15 мая 2024 года Фицо был ранен при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали. Нападение на премьер-министра Словакии квалифицировали как теракт.