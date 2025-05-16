Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 16 мая 2025Мир

Мужчина с флагом Украины требовал убить премьера Словакии Фицо

В Словакии мужчину с флагом Украины обвинили в призывах к убийству Фицо
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство РИА Новости

Полиция Словакии предъявила обвинение мужчине, который, обернувшись во флаг Украины и держа в руках топор, призывал к убийству премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Доказательством того, что полиция принимает меры, является обвинение этого человека в подстрекательстве. За такой же проступок обвинение было предъявлено еще одному человеку, что подтверждает нулевую терпимость в отношении проявлений ненависти», — написал Шутай-Эшток.

Отмечается, что на опубликованном видео мужчина с флагом Украины и топором заявил, что в гроб Фицо «забит последний гвоздь».

15 мая 2024 года Фицо был ранен при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали. Нападение на премьер-министра Словакии квалифицировали как теракт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский назвал срок ожидания Россией украинской делегации

    Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров

    На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма

    Минобороны рассказало о подвиге прапорщика Габеева

    Суд отклонил иск Егора Крида к Мизулиной

    В России предложили вариант сотрудничества с НАТО

    Учительницу арестовали за секс с несколькими учениками

    В США рассказали о «перезагрузке» российского «Адмирала Нахимова»

    Определен оптимальный для женщин размер полового члена

    Мужчина с флагом Украины требовал убить премьера Словакии Фицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости