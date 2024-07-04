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10:44, 4 июля 2024Мир

Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт

Генпрокурор: покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировано в теракт

Фото: Reuters

Произошедшее 15 мая покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано в теракт. Такое заявление сделал генеральный прокурор страны Марош Жилинка, сообщает РИА Новости.

«На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление — террористическое нападение», — заявил генпрокурор.

Словацкий премьер Роберт Фицо был ранен при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова 15 мая. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.

Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил в СИЗО писателя Юрая Цинтулу, который стрелял в Фицо. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство первой степени по мотиву мести. Генпрокурор Словакии не исключал, что дело на основе улик может быть переквалифицировано в теракт.

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      Лина Пивоварова
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