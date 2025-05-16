На Украине оценили подход Путина к переговорам в Стамбуле

Соскин: Путин профессионально подошел к организации переговоров в Турции

Российский президент Владимир Путин продемонстрировал высший класс при подготовке к переговорам с украинской стороной в Стамбуле. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Путин подошел к этому максимально профессионально», — отметил он.

Соскин добавил, что уполномоченная главой государства делегация сразу продемонстрировала высокую квалификацию и нацеленность на достижение реального результата. При этом украинская сторона не выразила ни малейшего желания заняться поиском решения проблемы.

По словам Соскина, «Зеленский, конечно, думал сделать все по-своему — как его учили». Бутафория. Он «всегда жил и бутафорией занимался», прокомментировал экс-советник Кучмы поведение главы киевского режима в день предполагаемых переговоров.

Накануне вечером стало известно, что Зеленский улетел из Турции и отправился в Албанию. До этого он заявлял, что стороны конфликта могут «не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня» в онлайн-формате, без личных встреч.

В свою очередь, обозреватель Дуг Бандоу заявил, что только президент России Владимир Путин решает, какое количество условий по Украине будет чрезмерным. Эксперт добавил, что на Западе считают требования Путина чрезмерными.