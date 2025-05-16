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21:28, 16 мая 2025Бывший СССР

На Украине закрыли дело о разделе имущества Петра Порошенко и его жены

Украинский суд закрыл дело о разделе имущества Петра Порошенко и его жены Марины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Украинский суд закрыл дело о разделе имущества между бывшим президентом Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и его женой Мариной Порошенко из-за отсутствия предмета спора, пишет Telegram-канал «Политика Страны»‎.

«Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко о разделе имущества супругов», — говорится в сообщении.

Адвокат Илья Новиков (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), представляющий Петра Порошенко, отметил, что данное судебное решение можно оспорить.

Ранее сообщалось, что причиной иска жены Порошенко является желание защитить его активы от введенных президентом страны Владимиром Зеленским санкций. Окружение Порошенко прокомментировало сообщения об иске супруги предпринимателя по разделу имущества и назвало намеки на развод продолжением «дискредитации на самом низком моральном уровне» со стороны Зеленского.

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