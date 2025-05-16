Обвиняемая в расчленении бывшего мэра Самары внучка прошла экспертизу

Экспертиза признала вменяемой внучку экс-мэра Самары, обвиняемую в его убийстве

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемой внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемую в расправе над ним и его женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Сейчас женщина находится в СИЗО. Она уже дала признательные показания.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники правоохранительных органов задержали их внучку — предварительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

Позже выяснилось, что в совершении преступления женщине помогали Светлана Метревели и ее 25-летний племянник Дмитрий. Первая, находясь за пределами России, давала советы и указания, а ее племянник принимал непосредственное участие в отравлении потерпевших и их расчленении.

Сейчас они оба находятся в розыске,