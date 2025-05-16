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12:21, 16 мая 2025Ценности

Папарацци сняли Ким Кардашьян в откровенном образе на прогулке

Телезвезда Ким Кардашьян прогулялась по Парижу в откровенном топе-бандо
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vendetta dailly / BACKGRID / Legion-Media

Американская телезвезда Ким Кардашьян прогулялась по Парижу в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци сняли знаменитость во время посещения ресторана Cheval Blanc с матерью Крис Дженнер и подругой, певицей Кэти Перри. Для данного случая Кардашьян выбрала коричневый топ-бандо с цветочным узором и серые леггинсы с высокой талией. При этом она продемонстрировала фигуру.

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Помимо этого, звезда надела коричневый ремень, декорированный золотой цепью, черные туфли и рыжую шубу из искусственного меха. Образ завершил золотой чокер на шее телезвезды, кольцо на мизинце и браслет.

Ранее в мае был раскрыт тайный смысл наряда Ким Кардашьян за шесть миллионов долларов в суде. По словам анонимного источника, своим внешним видом она хотела поиздеваться нам злоумышленниками, которые ее ограбили в 2016 году.

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