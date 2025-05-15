Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:34, 15 мая 2025Ценности

Раскрыт тайный смысл наряда Ким Кардашьян за шесть миллионов долларов в суде

Телезвезда Ким Кардашьян поиздевалась над ворами украшений роскошным образом
Екатерина Ештокина

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Раскрыт тайный смысл роскошного наряда американской телезвезды Ким Кардашьян в суде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По словам анонимного источника, образом стоимостью шесть миллионов долларов знаменитость захотела поиздеваться над ворами, которые украли ее украшения.

«Она надела драгоценности намеренно, чтобы показать, что на самом деле они ничего у нее не украли. Она восстановилась и теперь проживает лучшую жизнь. Не забывайте, что они терроризировали ее. Она не позволит им изменить то, что она носит, или повлиять на то, как она себя выражает», — высказались они.

13 мая Ким Кардашьян в бриллиантах за миллион долларов пришла в суд по делу о хищении украшений. Известно, что слушание по делу об ограблении знаменитости, которое произошло 3 октября 2016 года, проходило в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский не станет участвовать в переговорах с Россией

    Российский фигурист-чемпион пожаловался на завышенные оценки на Гран-при страны

    Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций

    В России изъяли миллионы литров нелегального алкоголя

    Мэр Новочеркасска оказался в СИЗО по уголовному делу

    В российском городе запретили продажу алкоголя из-за исламского форума

    Эрдоган раскрыл детали переговоров с Зеленским

    В России признали нежелательной организацию из Эстонии за поддержку идеи ЛГБТ

    Зеленский назвал главный вопрос переговоров в Стамбуле

    Зеленский подтвердил отправку делегации на переговоры в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости