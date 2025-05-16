Появилась информация о новом участнике переговоров России и Украины

Глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын присоединится к российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
«Переговоры России и Украины начнутся уже в ближайшее время, к ним присоединится глава турецкой разведки Калын», — сообщил агентству источник в МИД Турции.
Ранее стало известно, что на переговорах России и Украины, которые пройдут 16 мая, с приветственным словом выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.