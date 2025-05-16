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13:33, 16 мая 2025Мир

Появилась информация о новом участнике переговоров России и Украины

Глава турецкой разведки Калын присоединится к переговорам России и Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле
Ибрагим Калын

Ибрагим Калын. Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын присоединится к российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Переговоры России и Украины начнутся уже в ближайшее время, к ним присоединится глава турецкой разведки Калын», — сообщил агентству источник в МИД Турции.

Ранее стало известно, что на переговорах России и Украины, которые пройдут 16 мая, с приветственным словом выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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