Появились кадры из атакованного ВСУ Севастополя

В сети опубликовали кадры из Севастополя, который атаковали ВСУ

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя. Их публикует Telegram-канал «ЧП Севастополь».

На кадрах слышен громкий звук, похожий на взрыв. Каких-либо летательных аппаратов в кадре не появляется.

Утром в пятницу, 16 мая, жители Севастополя и Ялты сообщили о звуках взрывов. По словам очевидцев, около 5 часов утра над Ялтой было слышно не менее пяти взрывов. Местные рассказали, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого сработали сигнализации у автомобилей. Взрывы также были слышны в Гурзуфе, Алупке и Алуште.

Ночью 16 мая глава Севастополя Развожаев заявлял, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть летательных аппаратов над Черным морем. Глава города призвал жителей не выкладывать кадры работы российских военных и доверять только официальной информации.