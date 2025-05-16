Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:17, 16 мая 2025Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ Севастополя

В сети опубликовали кадры из Севастополя, который атаковали ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя. Их публикует Telegram-канал «ЧП Севастополь».

На кадрах слышен громкий звук, похожий на взрыв. Каких-либо летательных аппаратов в кадре не появляется.

Утром в пятницу, 16 мая, жители Севастополя и Ялты сообщили о звуках взрывов. По словам очевидцев, около 5 часов утра над Ялтой было слышно не менее пяти взрывов. Местные рассказали, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого сработали сигнализации у автомобилей. Взрывы также были слышны в Гурзуфе, Алупке и Алуште.

Ночью 16 мая глава Севастополя Развожаев заявлял, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть летательных аппаратов над Черным морем. Глава города призвал жителей не выкладывать кадры работы российских военных и доверять только официальной информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Ученые восстановили внешность Моцарта по черепу

    Парень узнал о романтичной привычке партнерши и нашел ее мерзкой

    Россиянку зарезали в гостях и подожгли дом

    Марочко сообщил о потерях ВСУ после освобождения Торского

    Организаторов нелегальных гонок с погибшей школьницей отправили под арест

    Перспективы возвращения западных брендов в Россию оценили

    В Германии узнали о панике в офисе Зеленского из-зе переговоров

    В МИД России назвали риск 30-дневного перемирия

    Появились кадры из атакованного ВСУ Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости