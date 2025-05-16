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14:05, 16 мая 2025Мир

Появились кадры со встречи делегаций России, Украины и Турции

Опубликовано видео делегаций РФ и Украины за одним столом в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Появились кадры со встречи представителей России, Турции и Украины в рабочем офисе администрации турецкого лидера во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщает CNN.

На фотографии запечатлен переговорный зал, где за столами сидят представители российской, украинской и турецкой делегаций.

Украинскую команду возглавляет министр обороны Рустем Умеров, российскую — помощник президента России Владимир Мединский. Председателем переговорного процесса стал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Переговоры представителей стран начались в Стамбуле 15 мая. Сам процесс переговоров не будет транслироваться СМИ.

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