Премьер Польши после разговора с Трампом предрек очень трудные дни

Премьер Польши Туск после разговора с Трампом предрек очень трудные дни

Премьер-министр Польши Дональд Туск поговорил с президентом США Дональдом Трампом после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Он предрек, что всех союзников Киева ждут очень трудные дни, передает издание RMF24.

Политик назвал выдвинутые Москвой условия неприемлемыми не только для Украины, но и для всех, кто ее поддерживает. Он подчеркнул, что главной задачей станет сохранение европейского и американского единства по этому вопросу.

«Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Вероятно, нас еще ждут очень трудные дни», — подчеркнул Туск.

Ранее Трамп заявил, что, возможно, поговорит с Путиным после двусторонних переговоров России и Украины в Стамбуле. Он также выразил надежду на то, что сможет договориться с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине.