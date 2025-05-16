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21:27, 16 мая 2025Мир

Премьер Польши после разговора с Трампом предрек очень трудные дни

Премьер Польши Туск после разговора с Трампом предрек очень трудные дни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск поговорил с президентом США Дональдом Трампом после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Он предрек, что всех союзников Киева ждут очень трудные дни, передает издание RMF24.

Политик назвал выдвинутые Москвой условия неприемлемыми не только для Украины, но и для всех, кто ее поддерживает. Он подчеркнул, что главной задачей станет сохранение европейского и американского единства по этому вопросу.

«Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Вероятно, нас еще ждут очень трудные дни», — подчеркнул Туск.

Ранее Трамп заявил, что, возможно, поговорит с Путиным после двусторонних переговоров России и Украины в Стамбуле. Он также выразил надежду на то, что сможет договориться с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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