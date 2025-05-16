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18:21, 16 мая 2025Из жизни

Россиянин сломал пенис во время секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Житель Уфы получил перелом пениса во время секса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

31-летнего россиянина доставили в 21-ю городскую больницу на скорой помощи с сильной болью в паху, отеком и гематомой в области пениса и мошонки. Как оказалось, во время полового акта он случайно сломал пенис.

Уфимские урологи признались, что редко сталкиваются с подобными случаями — по их словам, таких пациентов у них не было много лет.

Мужчине потребовалась операция, в которой приняла участие целая бригада урологов. После выписки уфимца ждет длительная реабилитация, которая займет не меньше полугода.

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