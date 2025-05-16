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13:05, 16 мая 2025Экономика

Россиянин собрался запатентовать «Бомбардиро Крокодило»

В России подали заявку на патент товарного знака «Бомбардиро Крокодило»
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Бомбардиро Крокодило», под которым житель Калужской области собирается выпускать цифровые публикации, полиграфию, канцелярские товары, сувениры и оказывать медиауслуги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сославшимся на соответствующую документацию журналистам пока не удалось связаться с заявителем. Также они не смогли установить его связь с созданием или продвижением одноименного мема.

Уже несколько месяцев соцсети заполнены абсурдными видео со сгенерированными нейросетями животными и вымышленными итальянскими словами. Фанатское творчество вывело их за пределы нелепых роликов в TikTok, и персонажам начали придумывать свои сюжеты и истории с кроссоверами. Бизнес также стал пользоваться их образами для заработка.

Основными действующими лицами этой вселенной являются Бомбардиро Крокодило (Bombardiro Crocodilo) — крокодил и самолет-бомбардировщик одновременно, а также Тралалеро Тралала (Tralalero Tralala) — акула в кросовках Nike. Также нередко упоминаются бобр-бандит Бобритто Бандито (Bobritto Bandito) и чашка с капучино, занимающаяся балетом Балерино Капучино (Ballerina Cappuccina).

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