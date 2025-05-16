Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле

Российская делегация прибыла на прямые переговоры с Украиной по урегулированию конфликта в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Автомобили российской делегации приехали на территорию дворца Долмабахче в 12:40 по московскому времени», — передает агентство.

Ранее Reuters сообщило, что глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский прибыл на переговоры с американскими представителями. По данным источников, он проведет отдельную встречу с директором отдела политического планирования Госдепа США Майклом Энтоном. При этом уточнялось, что его не будет на непосредственной встрече России с Украиной и Турцией.