Рубио провел встречу с представителями стран НАТО в Стамбуле

Reuters: Рубио провел встречу с советниками Великобритании, Франции и Германии

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и ФРГ в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Госсекретарь США Марко Рубио встречается с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии в Стамбуле», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что темами для обсуждения стали пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также перспективы нормализации отношений с Ираном.

Ранее Рубио встретился с главами МИД Турции и Украины Хаканом Фиданом и Андреем Сибигой. По данным источника агентства, к встрече также присоединился глава офиса президента Украины Андрей Ермак.