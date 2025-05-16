Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 16 мая 2025Мир

Рубио провел встречу с представителями стран НАТО в Стамбуле

Reuters: Рубио провел встречу с советниками Великобритании, Франции и Германии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Khalil Hamra / Pool via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и ФРГ в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Госсекретарь США Марко Рубио встречается с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии в Стамбуле», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что темами для обсуждения стали пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также перспективы нормализации отношений с Ираном.

Ранее Рубио встретился с главами МИД Турции и Украины Хаканом Фиданом и Андреем Сибигой. По данным источника агентства, к встрече также присоединился глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Стамбуле начались переговоры России, Украины и Турции

    Корабль «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере

    В Днепре произошли взрывы

    Возненавидевший своего сына-подростка россиянин зарубил его топором и получил приговор

    Появилась информация о новом участнике переговоров России и Украины

    Евросоюз резко нарастил закупки российского газа

    Россиянам назвали неочевидную причину быстрого старения мозга

    ЕС введет новые санкции против «Северных потоков»

    Европейская авиакомпания предложила билеты дешевле 2 тысяч рублей

    В российском регионе арестовали главу миграционного управления МВД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости