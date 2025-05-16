Сын погибшего при доставке помощи в Донбасс актера снимет фильм об СВО

Сын актера Пускепалиса Глеб снимет фильм о военном враче на СВО

Сын актера Сергея Пускепалиса, погибшего при доставке гуманитарной помощи в Донбасс, Глеб Пускепалис, снимет фильм о военном медике. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, картина «Раскаты» повествует о военном враче в зоне специальной военной операции (СВО). По сюжету, медик приезжает в небольшой поселок, чтобы проведать вдову своего боевого товарища. Фильм станет дебютным для Глеба Пускепалиса в качестве режиссера полнометражного кино. Сообщается, что сценарий проекта написали Алексей Слаповский и Александр Баршак.

С 2015 года Сергей Пускепалис регулярно посещал Донецкую народную республику (ДНР) и оказывал финансовую помощь. Актера не стало в сентябре 2022 года в результате ДТП в Ярославской области. Сообщалось, что он ехал из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так между собой его сотрудники называли списанную инкассаторскую машину. В ней везли термобелье и другие необходимые для солдат вещи. Народный артист России планировал передать автомобиль людям, которые ехали в Донбасс с гуманитарной помощью.