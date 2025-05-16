Трамп не прокомментировал переговоры между Россией и Украиной и заговорил о Тейлор Свифт

Трамп не комментировал завершившиеся в Стамбуле переговоры между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп не прокомментировал в соцсети Truth Social прошедшие в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной, но оставил несколько записей на другие темы, в том числе заговорил о певице Тейлор Свифт.

Американский лидер заявил, что смог снизить популярность артистки своими высказываниями. «Кто-нибудь заметил, что с тех пор, как я сказал: "Ненавижу Тейлор Свифт", она перестала быть "горячей"?» — написал он.

Ранее Трамп сказал журналистам, что планирует как можно скорее начать переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа.

Представители Москвы и Киева условились детально представить друг другу свое видение формата прекращения огня и выразили готовность продолжать контакты. В дополнение к этому Киев запросил личную встречу глав государств, что Москва приняла к сведению.