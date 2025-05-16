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19:10, 16 мая 2025Бывший СССР

Умеров заявил о способности украинцев продолжать боевые действия

Умеров: Украинцы готовы продолжать борьбу, но мы хотим завершить это
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Киева на переговорах в Стамбуле, заявил о способности украинцев продолжать боевые действия. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Мы способны продолжать борьбу, но хотим завершить войну», — заявил чиновник.

После завершения встречи Умеров дал комментарии журналистам, в которых рассказал об ее итогах. Одной из договоренностей стал обмен военнопленными по схеме «1000 на 1000». Также на двусторонних переговорах обсудили потенциальную встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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