Умеров заявил о способности украинцев продолжать боевые действия

Умеров: Украинцы готовы продолжать борьбу, но мы хотим завершить это

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Киева на переговорах в Стамбуле, заявил о способности украинцев продолжать боевые действия. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Мы способны продолжать борьбу, но хотим завершить войну», — заявил чиновник.

После завершения встречи Умеров дал комментарии журналистам, в которых рассказал об ее итогах. Одной из договоренностей стал обмен военнопленными по схеме «1000 на 1000». Также на двусторонних переговорах обсудили потенциальную встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.