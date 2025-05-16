Мирошник: Сама по себе встреча Путина и Зеленского ничего не даст

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сама по себе ничего не даст. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Нарушая собственный запрет на переговоры с президентом Путиным, Украина запросила такую встречу. При этом мы понимаем, что сам факт такой встречи никакой добавленной стоимости не даст», — заявил чиновник.

Мирошник подчеркнул, что нужны содержательные проекты документов, которые будут закладывать фундамент для мирного урегулирования конфликта. «Одним "разговорным жанром" тут не обойдется», — прокомментировал он.

Ранее Мирошник заявил, что благодаря мирным переговорам в Турции, Киев хотел получить «передышку» на фронте. Также он отметил, что Москва создала все условия для встречи с представителями Киева в Стамбуле.