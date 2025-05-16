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14:24, 16 мая 2025Бывший СССР

Киев уличили в попытке превратить переговоры в Стамбуле в шоу

Мирошник: Киев пытался превратить переговоры по Украине в Стамбуле в шоу
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign M / Reuters

Киев безуспешно пытался превратить в шоу процесс мирных переговоров между Россией и Украиной в Турции. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва создала все условия для встречи с представителями Киева в Стамбуле. По словам Мирошника, что будет дальше в рамках переговоров по урегулированию конфликта, в значительной степени зависит от серьезности намерений украинской стороны.

Днем 16 мая российская делегация прибыла на переговоры с Украиной. Сообщалось, что автомобили представителей Москвы приехали на территорию дворца Долмабахче в 12:40 по московскому времени.

Перед началом переговоров России и Украины с приветственным словом выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что у сторон есть два пути — «либо к миру, либо к еще большим разрушениям».

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