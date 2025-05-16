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17:20, 16 мая 2025Бывший СССР

В МИД России раскрыли цели Киева на переговоры в Турции

Мирошник: Киев хотел добиться передышки на фронте путем переговоров в Турции
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Киев путем переговоров по урегулированию украинского конфликта в Турции хотел добиться «передышки» на фронте. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Директивы [президента Украины] Владимира Зеленского, которые он дал своим представителям на переговорах в Стамбуле, были изначально нацелены не на мирное урегулирование, а на поиск передышки для перевооружения и перегруппировки своих войск», — объяснил дипломат.

Мирошник уточнил, что представителям Киева не удалось достичь своей цели.

Посол по особым поручениям МИД России также прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, факт такой встречи «никакой добавленной стоимости не даст».

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