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08:51, 16 мая 2025Экономика

В Европе захотели ввести крупные пошлины в отношении России

Politico: ЕС изучает вариант введения крупных пошлин в отношении России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность введения крупных пошлин, а также полномасштабного торгового эмбарго против России. Об этом пишет издание Politico.

По данным журналистов, тема новых жестких мер будет обсуждаться на заседании Европейского политического сообщества (ЕПС) в Албании. В нем примут участие Великобритания и Украина.

«Полномасштабное торговое эмбарго против России является одним из возможных вариантов», — сказано в статье.

Концепция Европейского политсообщества принадлежит главе Франции Эммануэлю Макрону. О его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия и др.

Ранее в Минфине РФ заявили, что в случае введения против России «сокрушительных санкций» Москва диверсифицирует поставки товаров, попавших под действие ограничений. Как рассказали в ведомстве, инициатива американских сенаторов на введение 500-процентных пошлин на российские товары «антагонизирует государства» планирующие сотрудничество с Россией.

В свою очередь, в Кремле высказались об угрозах Евросоюза ввести новые санкции против РФ. Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Москвой.

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