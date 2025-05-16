Депутат Белик: Капризы Зеленского не изменят статус Крыма и новых регионов РФ

Капризы президента Украины Владимира Зеленского относительно Крыма и новых регионов России никак не изменят их статус. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«Зеленский не признает наши территории — это не вселенская катастрофа, они все равно останутся нашими, хочет он этого или нет. Если глава киевского режима прибыл в Анкару для публикации своих капризов, то он точно прибыл зря», — подчеркнул Белик.

По его словам, делегации в Стамбуле будут обсуждать не личное мнение Зеленского, а завершение конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины. «Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции. (...) Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем (...) территории российскими», — сказал он.