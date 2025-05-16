Константинов назвал истерикой заявление Зеленского о статусе Крыма

Заявление президента Украины Владимира Зеленского является истерикой. Так высказывание украинского лидера назвал глава республиканского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта», — подчеркнул Константинов.

Также депутат напомнил, что в конституции Украины предусмотрено право Крыма на самоопределение. Зеленский, ссылаясь на основной закон своей страны, демонстрирует тот факт, что «этот документ Зеленский не читал».

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины. «Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции. (...) Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем (...) территории российскими», — сказал он.