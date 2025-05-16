В МИД предупредили Украину о последствиях срыва переговоров в Стамбуле

Саботаж дипломатических контактов в Стамбуле приведет к капитуляции Украины. О последствиях срыва переговоров Украину предупредил чрезвычайный и полномочный посол МИД России Александр Яковенко, передает РИА Новости.
«Если переговоры будут вновь сорваны, то "Стамбул-3" будет уже о другом — об условиях капитуляции. (...) Если Киев будет упорствовать в своей клоунаде с подменой предмета переговоров (...) — тем хуже для режима на Украине и ее европейских покровителей», — заявил дипломат.
Он добавил, что Москва рассматривает встречу 16 мая как продолжение переговорного процесса, прерванного Украиной в 2022 году.
16 мая в Стамбуле начались первые после 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. Российскую переговорную команду возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую делегацию — министр обороны Рустем Умеров.