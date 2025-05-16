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14:41, 16 мая 2025Бывший СССР

В МИД предупредили Украину о последствиях срыва переговоров в Стамбуле

Посол Яковенко: Срыв переговоров в Стамбуле приведет к капитуляции Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Александр Яковенко

Александр Яковенко. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Саботаж дипломатических контактов в Стамбуле приведет к капитуляции Украины. О последствиях срыва переговоров Украину предупредил чрезвычайный и полномочный посол МИД России Александр Яковенко, передает РИА Новости.

«Если переговоры будут вновь сорваны, то "Стамбул-3" будет уже о другом — об условиях капитуляции. (...) Если Киев будет упорствовать в своей клоунаде с подменой предмета переговоров (...) — тем хуже для режима на Украине и ее европейских покровителей», — заявил дипломат.

Он добавил, что Москва рассматривает встречу 16 мая как продолжение переговорного процесса, прерванного Украиной в 2022 году.

16 мая в Стамбуле начались первые после 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. Российскую переговорную команду возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую делегацию — министр обороны Рустем Умеров.

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