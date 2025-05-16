В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

Фархан Хак: ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине

ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине. Так заместитель официального представителя генсека международной организации Фархан Хак прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — отметил он.

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта продлились почти два часа. Глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена результатом двусторонних переговоров, прошедших в Стамбуле.