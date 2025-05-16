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17:44, 16 мая 2025Мир

В ООН прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

Фархан Хак: ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетПереговоры в Стамбуле
Фархан Хак

Фархан Хак. Кадр: Agora / YouTube

ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине. Так заместитель официального представителя генсека международной организации Фархан Хак прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — отметил он.

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта продлились почти два часа. Глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена результатом двусторонних переговоров, прошедших в Стамбуле.

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