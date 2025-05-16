Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:41, 16 мая 2025Россия

В России допустили встречу Путина и Трампа

Политолог Марков: Встреча Путина и Трампа уже прорисовывается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале допустил, что президент России Владимир Путин скоро поговорит по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом.

По мнению эксперта, диалог можно произойти в ближайшее время на фоне прошедших в Стамбуле переговоров.

«Причина — Трамп хочет разговаривать больше с Путиным, но боится без повода. И вот Стамбул хороший повод. Встреча Путина и Трампа уже прорисовывается», — отметил Марков.

Ранее Трамп сказал журналистам, что планирует как можно скорее начать переговоры с Путиным.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

    На Украине начнут задерживать ограниченно годных к службе

    Пожилая москвичка лишилась единственной квартиры после звонка из «ФСБ»

    В России допустили встречу Путина и Трампа

    В США назвали не получившую желаемого от переговоров в Стамбуле сторону

    Раскрыты потери ВСУ за неделю в зоне ответственности Западной группировки войск

    Родившиеся в России братья вошли в десятку самых богатых жителей Великобритании

    Турция рассказала ЕС об итогах переговоров РФ и Украины в Стамбуле

    В Раде возмутились из-за забывшей русский язык делегации

    В МИД рассказали о полученной Россией выгоде от переговоров в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости