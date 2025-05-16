В России допустили встречу Путина и Трампа

Политолог Марков: Встреча Путина и Трампа уже прорисовывается

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале допустил, что президент России Владимир Путин скоро поговорит по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом.

По мнению эксперта, диалог можно произойти в ближайшее время на фоне прошедших в Стамбуле переговоров.

«Причина — Трамп хочет разговаривать больше с Путиным, но боится без повода. И вот Стамбул хороший повод. Встреча Путина и Трампа уже прорисовывается», — отметил Марков.

Ранее Трамп сказал журналистам, что планирует как можно скорее начать переговоры с Путиным.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа.