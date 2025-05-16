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09:03, 16 мая 2025Россия

В Совфеде словами профессора Преображенского ответили на заявление Зеленского о Крыме

Сенатор Кастюкевич назвал слова Зеленского о Крыме космической глупостью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Слова Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов — космическая глупость, заявил сенатор Игорь Кастюкевич. Его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Зеленского, который заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением Конституции Украины, и не признает указанные территории российскими.

«Юридически Зеленского нельзя признать президентом, но он отчего-то до сих пор ездит по миру как глава преступной киевской власти и позволяет себе делать заявления, как сказал бы профессор Преображенский [из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова], "космического масштаба и космической глупости"», — сказал сенатор.

Он напомнил, что жители Крыма в 2014 году реализовали свое право на самоопределение, которое было прописано в Уставе ООН.

На слова украинского политика также отреагировал глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он заявил, что Зеленский продолжает устраивать истерику.

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