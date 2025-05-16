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21:57, 16 мая 2025Мир

В США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой для Путина

NYT: Переговоры в Стамбуле стали тактической победой для Путина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Переговоры в Стамбуле стали тактической победой для президента России Владимира Путина, говорится в материале The New York Times (NYT).

Российскому лидеру удалось начать переговоры без согласия на прекращения огня, чего требовали на Украине и ее сторонники на Западе в качестве предварительного условия, отмечает газета. При этом NYT отмечает: изначально не ожидалось, что встреча делегаций России и Украины приведет к каким-либо крупным прорывам.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

При этом ряд европейских лидеров раскритиковали ход переговоров. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позицию РФ на встрече делегаций неприемлемой.

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