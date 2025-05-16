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11:41, 16 мая 2025Интернет и СМИ

В США предрекли переговоры Путина и Трампа без Зеленского

Sky News: Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без участия Зеленского
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via Reuters

Президент России Владимир Путин обеспечил себе переговоры с коллегой из США Дональдом Трампом без участия украинского лидера Владимира Зеленского, не приехав в Стамбул на встречу. Такое мнение выразил американский телеканал Sky News.

«Не явившись на эти переговоры, господин Путин, скорее всего, обеспечил себе будущие переговоры без Зеленского с американским президентом, который был бы рад (...) положить конец этому военному конфликту», — предрекло издание.

По мнению Sky News, не приехав в составе делегации в Стамбул, Путин оскорбил Зеленского.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. По его словам, она состоится, «как только ее возможно будет организовать». До этого американский лидер заявил, что конфликт на Украине невозможно будет урегулировать до его встречи с российским коллегой.

На российско-украинские переговоры в Стамбуле, которые были запланированы на 15 мая, от России прибыла делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Также в ее состав вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

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