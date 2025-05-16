В США провели летные испытания ракетного вращающегося детонационного двигателя

Компания Venus Aerospace испытала ракетный вращающийся детонационный двигатель

Американская компания Venus Aerospace провела летные испытания ракетного вращающегося детонационного двигателя (ВДД). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Испытания агрегата прошли на космодроме Америка в штате Нью-Мексико (США). Генеральный директор и соучредитель компании Сэсси Дагглби охарактеризовал проведенный тест как «исторический». «Это первое в США летное испытание идеи, которая десятилетиями обсуждалась в академических кругах», — пишет издание.

Аппарат с инновационным двигателем был запущен с рельсовой установки. Его полет продлился около полминуты. Изделие не преодолело сверхзвуковой барьер. В отличие от традиционного ракетного двигателя, в котором топливо под высоким давлением и окислитель подаются в камеру сгорания (так называемое дефлаграционное сгорание), вращающийся детонационный двигатель использует волну детонации продуктов горения, распространяющуюся по круговому каналу.

В феврале газета South China Morning Post рассказала, что в Китае сконструировали первый в мире двигатель на реактивном топливе для полета со скоростью до 16 чисел Маха.

В марте 2011 года агентство ТАСС сообщило, что Научно-технический центр имени Архипа Люльки занимается созданием пульсирующего воздушно-реактивного двигателя.