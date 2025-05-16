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16:52, 16 мая 2025Наука и техника

В США провели летные испытания ракетного вращающегося детонационного двигателя

Компания Venus Aerospace испытала ракетный вращающийся детонационный двигатель
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Venus Aerospace / YouTube 

Американская компания Venus Aerospace провела летные испытания ракетного вращающегося детонационного двигателя (ВДД). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Испытания агрегата прошли на космодроме Америка в штате Нью-Мексико (США). Генеральный директор и соучредитель компании Сэсси Дагглби охарактеризовал проведенный тест как «исторический». «Это первое в США летное испытание идеи, которая десятилетиями обсуждалась в академических кругах», — пишет издание.

Аппарат с инновационным двигателем был запущен с рельсовой установки. Его полет продлился около полминуты. Изделие не преодолело сверхзвуковой барьер. В отличие от традиционного ракетного двигателя, в котором топливо под высоким давлением и окислитель подаются в камеру сгорания (так называемое дефлаграционное сгорание), вращающийся детонационный двигатель использует волну детонации продуктов горения, распространяющуюся по круговому каналу.

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В феврале газета South China Morning Post рассказала, что в Китае сконструировали первый в мире двигатель на реактивном топливе для полета со скоростью до 16 чисел Маха.

В марте 2011 года агентство ТАСС сообщило, что Научно-технический центр имени Архипа Люльки занимается созданием пульсирующего воздушно-реактивного двигателя.

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