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09:15, 16 мая 2025Спорт

«Вашингтон» Овечкина вылетел из Кубка Стэнли

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Каролине» и вылетел из Кубка Стэнли НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Среди забивших в составе победителей был российский нападающий Андрей Свечников, которого признали первой звездой матча. Также за команду дебютировал россиянин Александр Никишин.

Таким образом, счет в серии стал 1-4, и «Вашингтон» с капитаном Александром Овечкиным вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Соперником «Каролины» в полуфинале НХЛ станет лучшая команда в паре «Торонто Мейпл Лифс» — «Флорида Пантерс».

«Вашингтон» впервые с 2018 года смог выйти во второй раунд Кубка Стэнли. В том году команда завоевала трофей. «Каролина» также получала Кубок лишь однажды — в сезоне 2005/2006.

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