Введение Евросоюзом торгового эмбарго объяснили

Политолог Бовт: ЕС пытается обойти санкционный механизм путем торгового эмбарго

Евросоюз с помощью торгового эмбарго пытается обойти санкционный механизм. Так объяснил введение полного запрета на торговлю с Россией политолог Георгий Бовт его слова приводит «Российская газета».

По данным Politico, Лидеры Евросоюза рассматривают возможность введения полного запрета на торговлю с Россией. Эти вопросы обсудят на неформальной встрече Европейского политического сообщества в Албании. Как предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм, российский экспорт могут обложить 500-процентными пошлинами.

«Проще говоря, европейцы хотят вводить "карательные тарифы" не консенсусом всех государств-членов, а только решением ЕС. Таким образом сделана попытка обойти блокировку санкций со стороны стран, которые ими недовольны, таких как Венгрия и Словакия. Однако пока трудно говорить о том, какой размер будут иметь эти тарифы и насколько они будут согласованы с американской администрацией», — пояснил Бовт.

Соответствующее эмбарго вызвано желанием Евросоюза повлиять на международный газовый рынок, предположил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Согласия на запретительные меры пока нет и заявленные меры малореализуемы, добавил он

В Минфине РФ заявили, что в случае введения против России «сокрушительных санкций» Москва диверсифицирует поставки товаров, попавших под ограничения. Сама инициатива американских сенаторов на введение 500-процентных пошлин на российские товары «антагонизирует государства» планирующие сотрудничество с Россией.