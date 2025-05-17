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12:53, 17 мая 2025Бывший СССР

На Украине обязали предъявлять военный билет при поступлении в вузы

На Украине абитуриентов обязали предъявлять военный билет при поступлении в вузы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

На Украине абитуриентов обязали предъявлять военный билет при поступлении в вузы. Об этом пишет «Освіта UA».

«Абитуриенты мужского пола, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в заведение высшего или профессионального предвысшего образования должны предоставить приемной комиссии военно-учетный документ», — говорится в сообщении.

Документ должен быть в бумажной или электронной форме.

Ранее сообщалось, что на Украине начали массово блокировать счета уклонистов. Также стало известно, что в случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации украинцев могут жилья.

Перед этим политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что воевать за Украину не хотят даже украинцы. При этом, как уточнил он, Россия обладает преимуществом на поле боя в лице союзных войск КНДР.

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