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09:43, 17 мая 2025Культура

Агент известного российского актера раскрыл подробности о его уходе в армию

Агент Калюжного заявил, что артист готов отправиться в любой род войск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Глеб Калюжный

Глеб Калюжный. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Глеб Калюжный, уходящий в армию, готов отправиться в любой род войск. На это указал его агент, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным представителя актера, Калюжный идет на службу в армию 27 мая. Его забирают с приемной точки в районе Угрешской.

Также известно, что на 26-летнего артиста произвели впечатление съемки в фильме «Малыш». Калюжный участвовал в военной драме о событиях в Донбассе, где 18-летний аполитичный рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы успеть спасти свою мать.

Актер, насколько известно, шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. Недавно же звезда «Вампиров средней полосы» все же решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение. Тогда он попросил отправить его на службу в оркестровые войска.

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