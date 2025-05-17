Агент известного российского актера раскрыл подробности о его уходе в армию

Агент Калюжного заявил, что артист готов отправиться в любой род войск

Известный российский актер Глеб Калюжный, уходящий в армию, готов отправиться в любой род войск. На это указал его агент, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным представителя актера, Калюжный идет на службу в армию 27 мая. Его забирают с приемной точки в районе Угрешской.

Также известно, что на 26-летнего артиста произвели впечатление съемки в фильме «Малыш». Калюжный участвовал в военной драме о событиях в Донбассе, где 18-летний аполитичный рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы успеть спасти свою мать.

Актер, насколько известно, шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. Недавно же звезда «Вампиров средней полосы» все же решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение. Тогда он попросил отправить его на службу в оркестровые войска.