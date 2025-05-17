Дом детства нового Папы Римского выставили на аукцион

Daily Mail: Дом детства нового Папы Римского Льва в Чикаго выставили на аукцион

Дом детства нового Папы Римского Льва XIV в Чикаго выставили на частный аукцион. Об этом сообщает Daily Mail.

Дом в пригороде Долтон был снят с продажи после избрания кардинала Роберта Превоста на прошлой неделе. Теперь его вернули в продажу с припиской «часть истории папства». Аукцион назначен на 18 июня, стартовая цена составляет 250 тысяч долларов.

«Этот прекрасно отреставрированный дом — не просто очаровательная резиденция с тремя спальнями и тремя ванными комнатами... Это дом детства Папы Римского Льва XIV, первого американского Папы Римского в истории», — указано в объявлении.

Покупателям одноэтажного дома предлагают воспользоваться «по-настоящему уникальной возможностью» и стать «владельцами вдохновляющего наследия».

«Папа Лев XIV, урожденный Роберт Фрэнсис Прево, родился в Чикаго и вырос здесь, в Долтоне. Его путь из этого скромного района в Ватикан — свидетельство веры, упорства и целеустремленности», — говорится в объявлении.

В доме недавно сделали ремонт, но, по заверениям владельцев, он сохранил первоначальный облик. У него три спальни и полноценные ванные комнаты.

«Планировка является одновременно функциональной и привлекательной. Просторный задний двор — идеальное место для отдыха на свежем воздухе, встреч с друзьями или творческих проектов по благоустройству. Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или инвестором, которому нужна недвижимость с исторической ценностью и высоким потенциалом, это уникальная возможность»

Первый в истории Папа Римский из США прожил в этом доме два десятилетия со своим отцом-учителем, матерью-библиотекарем и двумя братьями.

Текущий владелец дома Льва XIV, электрик по профессии, приобрел недвижимость в мае 2024 года за 66 тысяч долларов и провел капитальный ремонт. Как отмечают соседи, до этого дом пребывал в упадке и использовался предыдущими владельцами как притон для хранения наркотиков.

Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня. Лев XIV сменил на посту Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»), которого не стало на 89-м году жизни 21 апреля.