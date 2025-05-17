Европейские чиновники не поняли позицию Трампа по Украине

Bloomberg: Европейские чиновники не понимают позицию Трампа по Украине

Европейские чиновники не понимают позицию президента США Дональда Трампа по Украине и понятия не имеют, какие действия он предпримет дальше по мирному урегулированию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они разочарованы и озадачены очевидными «постоянными колебаниями» Трампа, рассказали собеседники. Один из источников выразил надежду, что после переговоров и жестких требований России, которые были опубликованы в западных СМИ, американский лидер посчитает, что Москва несерьезно относится к мирным переговорам, и США должны дать решительный ответ в виде санкций, как Трамп угрожал ранее.

Bloomberg отмечает, что европейцы выразили открытое разочарование по итогам встречи делегаций, но позиция Трампа все еще остается неопределенной. При этом собеседники агентства заметили, что взгляды американских чиновников на Россию ужесточились в последние недели, они начинают считать президента Владимира Путина главным препятствием на пути к мирному соглашению.

После того, как 16 мая в Стамбуле прошли переговоры, президент США Дональд Трамп сразу не прокомментировал их, вместо этого критикуя певицу Тейлор Свифт. Американский лидер заявил, что смог снизить популярность артистки своими высказываниями.