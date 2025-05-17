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01:35, 17 мая 2025Мир

Европейские чиновники не поняли позицию Трампа по Украине

Bloomberg: Европейские чиновники не понимают позицию Трампа по Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Европейские чиновники не понимают позицию президента США Дональда Трампа по Украине и понятия не имеют, какие действия он предпримет дальше по мирному урегулированию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они разочарованы и озадачены очевидными «постоянными колебаниями» Трампа, рассказали собеседники. Один из источников выразил надежду, что после переговоров и жестких требований России, которые были опубликованы в западных СМИ, американский лидер посчитает, что Москва несерьезно относится к мирным переговорам, и США должны дать решительный ответ в виде санкций, как Трамп угрожал ранее.

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Bloomberg отмечает, что европейцы выразили открытое разочарование по итогам встречи делегаций, но позиция Трампа все еще остается неопределенной. При этом собеседники агентства заметили, что взгляды американских чиновников на Россию ужесточились в последние недели, они начинают считать президента Владимира Путина главным препятствием на пути к мирному соглашению.

После того, как 16 мая в Стамбуле прошли переговоры, президент США Дональд Трамп сразу не прокомментировал их, вместо этого критикуя певицу Тейлор Свифт. Американский лидер заявил, что смог снизить популярность артистки своими высказываниями.

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