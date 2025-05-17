«Флорида» проиграла «Торонто» в шестом матче серии плей-офф

«Торонто» обыграл «Флориду» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

Клуб «Флорида Пантерс» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс и Макс Пачиоретти. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 15 бросков.

«Торонто» сравнял счет в серии Кубка Стэнли — 3-3. Решающий матч противостояния за право сыграть в полуфинале состоится в ночь на 19 мая в Торонто.

«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В борьбе за трофей в прошлом сезоне команда в финальной серии победила «Эдмонтон» со счетом 4-3.