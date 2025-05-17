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00:22, 17 мая 2025Моя страна

Историки создали карту промыслов Костромской губернии

Историки создали карту промыслов Костромской губернии ради развития туризма
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Историки российского генеалогического сервиса Familio создали карту промыслов Костромской губернии. Об этом сообщает портал «Новости44» со ссылкой на проект «Галицкая инициатива».

Исследователи изучили список населенных пунктов губернии за 1907 год, в котором также были указаны данные о занятиях местных жителей. Полученную информацию оцифровали и нанесли на карту. Теперь любой желающий может узнать о промыслах родной деревни или города.

Проект «Галицкая инициатива» и одноименный телеграм-канал нацелены на развитие туристического потенциала северо-западных районов области с центрами в Галиче, Чухломе, Солигаличе, Антропове, Нее, Парфеньеве, Кологриве и Судиславле. Инициатива направлена на развитие туризма в регионе.

Ранее сообщалось, что число бронирований туров в Крым на лето выросло на 44 процента. В числе наиболее популярных у россиян курортов оказались Коктебель, Евпатория, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.

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