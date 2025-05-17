Мать популярного российского актера высказалась о его уходе в армию

Мать актера Глеба Калюжного подтвердила, что он уходит на срочную службу в армию

Мать популярного российского актера Глеба Калюжного подтвердила, что он уходит на срочную службу в армию. Об этом она высказалась в разговоре с Super.ru.

«Да, Глеб действительно уходит в армию. Пока не известно, какой будет род войск», — заявила мать актера. По ее словам, Калюжный сейчас настроен нормально, по-боевому.

Мать актера добавила, что не знает, как будет дальше развиваться его карьера. В то же время она уточнила, что Калюжный не будет участвовать в продолжении сериала «Вампиры средней полосы», где он играл одну из ролей.

Ранее агент Калюжного сообщил, что актера забирают в армию 27 мая. Он отметил, что артист готов отправиться в любой род войск.

Калюжный шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. В начале марта стало известно, что актер решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение от срочной службы.