Депутат Дубинский: Попытки Украины переиграть РФ в Стамбуле провалились

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале о том, что попытки Украины переиграть Россию в Стамбуле провалились.

Он отметил, что российская делегация добилась на переговорах всего, чего хотела добиться от Киева. В то же время поведение президента Владимира Зеленского в Турции и результаты встречи, по мнению нардепа, полностью дискредитировали украинскую сторону.

Несмотря на попытки властей заявить об успехах от результатов встречи, все действия были направлены на попытку скрыть неудачи в переговорном процессе, добавил Дубинский. «Вся попытка переиграть русских закончилась провалом», — заключил он.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа.

Представители Москвы и Киева условились детально представить друг другу свое видение формата прекращения огня и выразили готовность продолжать контакты. В дополнение к этому Киев запросил личную встречу глав государств, что Москва приняла к сведению.

