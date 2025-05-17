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21:45, 17 мая 2025Мир

На Западе отреагировали на странный жест Эрдогана в адрес Макрона

Профессор Дизен: Макрон растерялся из-за жеста Эрдогана на встрече в Албании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон растерялся, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган схватил его за палец во время их встречи в Албании. На реакцию главы государства обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Эрдоган держит палец Макрона, которому явно не по себе. Не уверен, как можно интерпретировать происходящее», — отметил он.

Инцидент произошел на встрече президентов в столице Албании на мероприятии Европейского политического сообщества. Макрон решил поприветствовать турецкого коллегу и попытался похлопать его по плечу, однако тот не дал этого сделать и перехватил палец французского лидера, удерживая его.

Комментируя ситуацию, турецкие СМИ написали, что Макрон не смог установить над Эрдоганом «психологическое доминирование».

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