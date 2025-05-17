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05:51, 17 мая 2025Мир

На Западе высмеяли встречу Зеленского с Макроном, Стармером, Мерцем и Туском

Журналист Боуз высмеял встречу Зеленского с Макроном, Стармером, Мерцем и Туском
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал в социальной сети X на встречу президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами Эммануэлем Макроном, Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Дональдом Туском, высмеяв ее.

«Коалиция нежелающих встретиться с реальностью», — пошутил журналист.

Встреча украинского лидера с европейскими коллегами в столице Албании Тиране состоялась 16 мая — в день, когда прошли переговоры России и Украины в Стамбуле.

Ранее немецкая газета Zeit написала, что Зеленский боится отказа президента США Дональда Трампа от посредничества в переговорах.

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