«Оренбург» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ

«Оренбург» проиграл «Краснодару» в РПЛ и вылетел в Первую лигу

«Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1. Первым забил форвард хозяев Брайан Мансилья. Джон Кордоба помог «Краснодару» сравнять счет, а Лукас Оласа вывел гостей вперед.

«Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны и имеет в активе 64 очка. «Оренбург» остается одним из аутсайдеров РПЛ и занимает предпоследнее место. Команда потеряла шансы сохранить прописку в высшем дивизионе и вылетела в Первую лигу.

В заключительном туре «Краснодар» примет на своем поле московское «Динамо». «Оренбург» в гостях сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи пройдут 24 мая.