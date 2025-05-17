Появилось видео с места жесткой посадки вертолета под Москвой

Последствия жесткой посадки вертолета Robinson R66 под Москвой показали на видео

Последствия жесткой посадки вертолета Robinson R66 под Москвой показали на видео. Запись показала Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram.

На видео показано, как посреди поля лежит машина бордового цвета. На ней заметны повреждения хвоста и всей задней части борта. Также оказались сломаны винты Robinson R66 и разбито переднее лобовое стекло.

Была начата доследственная проверка. За ее ходом следит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

О том, что вертолет совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области, стало известно 17 мая. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ указали, что пилот в аварии не пострадал.

Ранее также появились данные о падении вертолета в Волосовском районе Ленинградской области. Тогда местные жители сообщили об огненной вспышке.