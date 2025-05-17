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08:25, 17 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

ТАСС: В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево могут быть новые фигуранты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Возможно появление новых фигурантов в уголовном деле о хищениях у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранители в беседе с агентством раскрыли, что органы предварительного расследования продолжают установление всех фигурантов дела.

Ранее по делу о мошенничестве в Шереметьево было арестовано 23 человека, среди которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России. Им вменяется организация преступного сообщества, кражи, мошенничество.

Позднее стали известны детали схемы обмана. Таксисты первоначально предлагали военнослужащим проезд по стандартному тарифу в одну-две тысячи рублей, однако после поездки оплата завышалась в несколько раз. Сумма доходила до 70 или 90 тысяч рублей, а порой и до 130 тысяч рублей.

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