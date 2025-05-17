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01:59, 17 мая 2025Интернет и СМИ

Россияне сообщили о сбое Telegram

Downdetector: На сбой Telegram в России пожаловались более 3000 пользователей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Dado Ruvic

Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Массовые сбои начались примерно в 23:00 мск. Большинство пользователей жалуется на работу уведомлений, а также на сбои в работе мобильного приложения.

Ранее 15 мая пользователи интернета из России массово заявили о сбое в работе приложений и онлайн-сервисов. В частности, пользователи пожаловались на работу сервисов Twitch, TikTok, Discord, а также на неполадки в работе приложений некоторых банков и мобильных операторов. Количество жалоб в сумме превысило несколько тысяч.

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