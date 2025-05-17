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11:53, 17 мая 2025Россия

Россиянин изуродовал дочь отверткой в наказание за плохие оценки

Shot: В Набережных Челнах россиянин изуродовал дочь отверткой за-за оценок
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Набережных Челнов изуродовал дочь отверткой в наказание за плохие оценки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

16 мая 42-летний Руслан Г. поссорился с 16-летней дочерью из-за поведения и успеваемости в школе. В гневе он набросился на нее с отверткой и ударил по лицу, шее и телу. Опомнившись, он решил, что дочь не выжила.

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Россиянин позвонил бывшей жене и матери девочки, рассказал о произошедшем и заявил, что больше так не может. Затем он свел счеты с жизнью. При этом школьницу удалось спасти, сейчас она находится в реанимации с колотыми ранами.

Уточняется, что Руслан Г. был веб-разработчиком. Ранее его судили за кражу, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Кроме того, он отсидел почти год за распространение фейков о ВС РФ в соцсетях. Мужчина вышел на свободу в марте 2023 года.

Ранее в Тюмени подростки устроили массовую драку до потери сознания. Одного из пострадавших выносили на руках.

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